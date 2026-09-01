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В сентябре ввели новые нормы для предпринимателей в России
Согласно новым нормам, работодатели не смогут устанавливать испытательный срок для женщин с детьми до трех лет, а максимальный объем сверхурочной работы увеличивается с 120 до 240 часов в год. Обязательная маркировка теперь охватывает хозяйственные товары, средства гигиены, удобрения, медицинские изделия и некоторые молочные и бакалейные продукты, вводя автоштрафы за нарушения. В туристической сфере вводятся новые правила для туроператоров и турагентов. Для грузовых перевозок становится обязательным электронное оформление документов. Также обновляется порядок уведомления о НДФЛ и страховых взносах: предприниматели смогут отправлять уведомления за несколько периодов, если выплаты не меняются.

Сентябрь 2026 года принесет значительные изменения в трудовое законодательство и отчетность для российских предпринимателей. Об этом пишет «Ъ».

В рамках новых норм работодатели не смогут устанавливать испытательный срок для женщин, воспитывающих детей до трех лет. Кроме того, максимальный объем сверхурочной работы увеличивается с 120 до 240 часов в год.

Изменения затронут и товарный рынок: обязательная маркировка теперь распространяется на ряд хозяйственных товаров, средств гигиены, удобрений в потребительской упаковке, медицинских изделий, а также некоторых видов молочной и бакалейной продукции. Введен механизм административной ответственности на основе данных системы маркировки, что подразумевает автоштрафы.

В туристической сфере вступают в силу новые правила реализации туристского продукта и взаимодействия туроператоров с турагентами и потребителями. Для грузовых перевозок обязательным становится электронное оформление документов. Также обновляется порядок уведомления об исчисленных суммах НДФЛ и страховых взносов: если выплаты не меняются, предприниматели смогут отправлять уведомления сразу за несколько будущих периодов.

Отмечается, что эти изменения усиливают требования к защите работников и потребителей, а также переводят часть взаимодействия бизнеса с государством в цифровой формат. Компании должны заранее адаптировать свои кадровые процедуры и документооборот к новым правилам.