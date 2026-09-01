В Рыбном запустили новый маршрут № 1А до улицы Юбилейной

С 1 сентября в Рыбном начал работать новый маршрут № 1А «г. Рыбное (центр) — ул. Юбилейная». Из центра Рыбного отправления запланированы на 06:50, 07:40, 08:30, 12:00, 12:50, 13:40, 16:20, 17:10 и 18:00. С улицы Юбилейной маршрутка будет отправляться в 07:10, 08:00, 08:50, 12:20, 13:10, 14:00, 16:40, 17:30 и 18:20.

С 1 сентября в Рыбном начал работать новый маршрут № 1А «г. Рыбное (центр) — ул. Юбилейная». Об этом сообщили в администрации округа.

Маршрут запустили после обращений жителей, которые просили организовать дополнительное транспортное сообщение с улицей Юбилейной.

Маршрутное такси будет курсировать по рабочим дням.

Из центра Рыбного отправления запланированы на 06:50, 07:40, 08:30, 12:00, 12:50, 13:40, 16:20, 17:10 и 18:00.

С улицы Юбилейной маршрутка будет отправляться в 07:10, 08:00, 08:50, 12:20, 13:10, 14:00, 16:40, 17:30 и 18:20.

Маршрут № 1А будет следовать по прежней схеме маршрута № 241 — до контейнерной площадки возле выезда на трассу М-5.