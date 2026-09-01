В Рязанской области за сутки поймали трех пьяных водителей

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 3 случая управления автомобилем в состоянии опьянения. В двух случаях водители находились за рулем в нетрезвом виде, еще один автомобилист попался на повторном нарушении. Кроме того, четыре водителя отказались проходить медицинское освидетельствование.

За прошедшие сутки на дорогах Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции выявили 3 случая управления автомобилем в состоянии опьянения. В двух случаях водители находились за рулем в нетрезвом виде, еще один автомобилист попался на повторном нарушении. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Кроме того, четыре водителя отказались проходить медицинское освидетельствование.

Всего инспекторы выявили 14 756 нарушений ПДД. Среди них 51 нарушение, связанное с управлением автомобилями с тонированными стеклами, два нарушения при перевозке детей, 20 нарушений со стороны водителей грузовиков и пять — со стороны водителей автобусов.