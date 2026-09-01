В Рязанской области вырос спрос на мотоциклы

Согласно исследованию, Рязанская область вошла в топ‑5 регионов России по росту спроса на новые мотоциклы в 2026 году. Показатель вырос на 12,9%. Лидеры рынка новой техники — марки Regulmoto, Benda и Voge; самая популярная модель — Regulmoto GTO 300 NB (средняя стоимость — 275 тыс. рублей). На вторичном рынке чаще покупают мотоциклы Honda, Yamaha и Kawasaki.

В Рязанской области вырос спрос на мотоциклы. Об это сообщает исследование сервиса «Авито».

Согласно исследованию, Рязанская область вошла в топ‑5 регионов России по росту спроса на новые мотоциклы в 2026 году. Показатель вырос на 12,9%.

Лидеры рынка новой техники — марки Regulmoto, Benda и Voge; самая популярная модель — Regulmoto GTO 300 NB (средняя стоимость — 275 тыс. рублей). На вторичном рынке чаще покупают мотоциклы Honda, Yamaha и Kawasaki.