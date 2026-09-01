В Рязанской области школьники начали углубленное изучение математики

Более 7,7 тыс. школьников из 10 регионов России начали углубленно изучать математику в рамках пилотного проекта «Математическая вертикаль для всей России». Отмечается, что в проекте участвуют 165 школ, 294 класса и 348 педагогов. Программа стартовала в новом учебном году и охватывает школьников 7-х, 8-х и 10-х классов, которые будут обучаться по современным методикам. Для шестиклассников предусмотрены дополнительные математические кружки. Проект реализуется в таких регионах, как Красноярский и Хабаровский края, Нижегородская, Калининградская, Рязанская, Новгородская и Оренбургская области, а также в республиках Адыгея, Удмуртия и Северная Осетия — Алания.

Более 7,7 тыс. школьников из 10 регионов России начали углубленно изучать математику в рамках пилотного проекта «Математическая вертикаль для всей России», который реализуется Агентством стратегических инициатив (АСИ) совместно с правительством Москвы.

Отмечается, что в проекте участвуют 165 школ, 294 класса и 348 педагогов, что позволит обеспечить качественное математическое образование для 7 766 учеников.

Программа стартовала в новом учебном году и охватывает школьников 7-х, 8-х и 10-х классов, которые будут обучаться по современным методикам. Для шестиклассников предусмотрены дополнительные математические кружки. Проект реализуется в таких регионах, как Красноярский и Хабаровский края, Нижегородская, Калининградская, Рязанская, Новгородская и Оренбургская области, а также в республиках Адыгея, Удмуртия и Северная Осетия — Алания.

Глава АСИ Светлана Чупшева подчеркнула важность углубленного изучения математики для подготовки сильных инженеров и исследователей, отметив, что проект поможет выявить необходимые условия для его успешного масштабирования.