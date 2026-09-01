В Рязанской области пройдут рейды по выездам на «встречку»

Во вторник, 1 сентября, сотрудники ГАИ проведут в Рязанской области комплексное мероприятие «Встречная полоса». Как напомнили в ГАИ, за выезд на встречную полосу движения предусмотрено лишение водительских прав на срок от 4 до 6 месяцев или штраф в размере 7500 рублей. В ведомстве призвали водителей соблюдать правила.