Малков рассказал о кадровых изменения в рязанском правительстве

В составе рязанского правительства появятся два комитета, они будут отвечать за территориальную защиту и профилактику терроризма. Об этом стало известно на заседании регионального правительства 1 сентября. Об изменении в штатной структуре регионального правительства рассказал губернатор Павел Малков. «Прошу всех оказывать максимальное содействие», — сказал Малков.

В составе рязанского правительства появятся два комитета, они будут отвечать за территориальную защиту и профилактику терроризма. Об этом стало известно на заседании регионального правительства 1 сентября.

Об изменении в штатной структуре регионального правительства рассказал губернатор Павел Малков. Теперь вместо главного управления по взаимодействию с федеральными территориальными органами Рязанской области появится два комитета: комитет по правопорядку, гражданской обороне и профилактике терроризма — его возглавит Александр Жеребин, начальник упраздненного управления, и региональный комитет по территориальной обороне и защите объектов — главой комитета станет Михаил Давыдов, который был замглавы администрации.

«Прошу всех оказывать максимальное содействие», — сказал Малков.