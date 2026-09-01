В Рязанской области появился полицейский кадетский класс

В Шацкой средней школе состоялось торжественное открытие профильного кадетского класса полицейской направленности. В новый класс вступили 17 кадетов. На линейке присутствовали заместитель начальника УМВД России по Рязанской области — начальник полиции полковник полиции Александр Пиваев, начальник УРЛС УМВД России по Рязанской области полковник полиции Константин Шицков и начальник МОМВД России «Шацкий» майор полиции Александр Мазяев. Управление МВД России по Рязанской области, Рязанский филиал Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, Шацкая средняя школа и Казачинская школа ранее заключили соглашение о сотрудничестве. Цель создания класса — дать школьникам углублённые знания и сориентировать их на выбор профессии защитника правопорядка.