В Рязанской области компанию лишили права пользования участком из-за нарушений

Россельхознадзор выявил нарушения земельного законодательства на участке сельскохозяйственного назначения площадью 8,7 га в Сапожковском округе, ранее арендованном ООО «Парышка». Участок оказался заросшим сорной растительностью. В результате проверки ООО «Парышка» было выдано предписание об устранении нарушений. Поскольку участок находится в муниципальной собственности, Россельхознадзор предложил администрации округа принять меры к недобросовестному арендатору, включая расторжение договора. Администрация оперативно отреагировала и приняла решение о досрочном расторжении договора аренды с ООО «Парышка», лишив компанию права пользования участком за его нецелевое использование.

Россельхознадзор выявил нарушения земельного законодательства на участке сельскохозяйственного назначения площадью 8,7 га в Сапожковском округе Рязанской области. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Участок, ранее арендованный ООО «Парышка», оказался полностью заросшим сорной растительностью, и следы сельскохозяйственной деятельности на нем не обнаружены. Отмечается, что это свидетельствует о неисполнении арендатором своих обязательств.

По итогам контрольного мероприятия ООО «Парышка» было выдано предписание об устранении нарушений. Поскольку участок находится в муниципальной собственности, Россельхознадзор направил в администрацию округа предложение о принятии мер воздействия к недобросовестному арендатору, вплоть до расторжения договора аренды.

Райдминистрация отреагировала оперативно и, рассмотрев материалы проверки, приняла решение о досрочном расторжении договора аренды с ООО «Парышка», лишив компанию права пользования земельным участком за его нецелевое использование.