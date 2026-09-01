В Рязанской области компанию лишили права пользования участком из-за нарушений

Россельхознадзор выявил нарушения земельного законодательства на участке сельскохозяйственного назначения площадью 8,7 га в Сапожковском округе Рязанской области. Об этом сообщили на сайте ведомства.
Участок, ранее арендованный ООО «Парышка», оказался полностью заросшим сорной растительностью, и следы сельскохозяйственной деятельности на нем не обнаружены. Отмечается, что это свидетельствует о неисполнении арендатором своих обязательств.
По итогам контрольного мероприятия ООО «Парышка» было выдано предписание об устранении нарушений. Поскольку участок находится в муниципальной собственности, Россельхознадзор направил в администрацию округа предложение о принятии мер воздействия к недобросовестному арендатору, вплоть до расторжения договора аренды.
Райдминистрация отреагировала оперативно и, рассмотрев материалы проверки, приняла решение о досрочном расторжении договора аренды с ООО «Парышка», лишив компанию права пользования земельным участком за его нецелевое использование.