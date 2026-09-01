В Рязанской области беспилотную опасность объявили спустя 20 минут после отмены

Вторую за день угрозу БПЛА на территории Рязанской области объявили с 19:10. Ранее она действовала с 18:16 до 18:50. Жителей просят покинуть открытые места и не подходить к окнам.

В Рязанской области беспилотную опасность объявили спустя 20 минут после отмены. Об этом сообщает РСЧС.

Вторую за день угрозу БПЛА на территории Рязанской области объявили с 19:10. Ранее она действовала с 18:16 до 18:50.

Жителей просят покинуть открытые места и не подходить к окнам.