В Рязанской области беспилотную опасность объявили спустя 20 минут после отмены
Вторую за день угрозу БПЛА на территории Рязанской области объявили с 19:10. Ранее она действовала с 18:16 до 18:50. Жителей просят покинуть открытые места и не подходить к окнам.
В Рязанской области беспилотную опасность объявили спустя 20 минут после отмены. Об этом сообщает РСЧС.
Вторую за день угрозу БПЛА на территории Рязанской области объявили с 19:10. Ранее она действовала с 18:16 до 18:50.
Жителей просят покинуть открытые места и не подходить к окнам.