В Рязанской области 2 сентября пройдет дождь
В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь. Ветер прогнозируют юго-западный, западный, 5-10 м/с. Днем местами ожидаются порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью составит 12…17°С, днем — 20…25°С.
В Рязанской области 2 сентября пройдет дождь. Об этом сообщили на сайте регионального ЦГМС.
В области будет облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой кратковременный дождь.
Ветер прогнозируют юго-западный, западный, 5-10 м/с. Днем местами ожидаются порывы до 15 м/с.
Температура воздуха ночью составит 12…17°С, днем — 20…25°С.