В Рязани ветеран Великой Отечественной войны Валентин Козлов отметил 104‑летие

28 августа в Рязани поздравили ветерана Великой Отечественной войны Валентина Козлова — ему исполнилось 104 года. На празднике побывали воспитанники детсада № 111, а также представители городской администрации. Валентин Константинович служил матросом на Балтийском флоте, участвовал в обороне Ленинграда, был тяжело ранен в 1942 году. Награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «. После войны 40 лет проработал механиком пароходов. У ветерана — трое внуков, три правнука и правнучка.

В Рязани ветеран Великой Отечественной войны Валентин Козлов отметил 104‑летие. Об этом сообщает мэрия.

28 августа в Рязани поздравили ветерана Великой Отечественной войны Валентина Козлова — ему исполнилось 104 года. На празднике побывали воспитанники детсада № 111, а также представители городской администрации.

Валентин Константинович служил матросом на Балтийском флоте, участвовал в обороне Ленинграда, был тяжело ранен в 1942 году. Награждён медалями «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «. После войны 40 лет проработал механиком пароходов. У ветерана — трое внуков, три правнука и правнучка.