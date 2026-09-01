В Рязани пропал военный

Отмечается, что объявления о розыске десантника развешаны на улицах города, в частности — на Вокзальной. Журналисты позвонили по одному из указанных номеров. Собеседник подтвердил, что информация — достоверная. «Это не фейк, правда пропал. Он не сбежал, а просто пропал», — заявил журналистам собеседник. Любую информацию о местонахождении Геннадия Волкова попросили сообщать в военную полицию по телефону (4912) 92-79-00.