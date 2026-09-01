В Рязани начали поиск свидетелей после серьезного ДТП с мотоциклистом

Известно, что происшествие случилось 5 августа на улице Энгельса. По словам одного из участников ДТП, в момент аварии он двигался на мотоцикле по дороге, когда девушка, выезжая с улицы Карла Маркса, не уступила ему дорогу и вылетела прямо перед ним. В результате столкновения мотоциклист получил перелом ноги, а его мотоцикл получил сильные механические повреждения. Несмотря на наличие свидетелей происшествия, их контакты не были зафиксированы из-за состояния водителя. Мотоциклист надеется, что у припаркованных автомобилей в районе ДТП могли сработать видеорегистраторы или другая система видеофиксации.

В Рязани начали поиск свидетелей после серьезного ДТП с мотоциклистом. Об этом сообщили в соцсетях.

Известно, что происшествие случилось 5 августа на улице Энгельса. По словам одного из участников ДТП, в момент аварии он двигался на мотоцикле по дороге, когда девушка, выезжая с улицы Карла Маркса, не уступила ему дорогу и вылетела прямо перед ним. В результате столкновения мотоциклист получил перелом ноги, а его мотоцикл получил сильные механические повреждения.

Несмотря на наличие свидетелей происшествия, их контакты не были зафиксированы из-за состояния водителя. Мотоциклист надеется, что у припаркованных автомобилей в районе ДТП могли сработать видеорегистраторы или другая система видеофиксации.