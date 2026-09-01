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В Рязани на шести улицах отключили холодную воду
До 17:00 1 сентября холодную воду отключили по адресам: Новоселов, дом № 33 корпус 3; 3-й Аллейный проезд, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 39; 4-й Аллейный проезд, дома № 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32; 5-й Аллейный проезд, дома № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11/24, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 корпус 1, 30, 31, 32, 40; Урожайная, дома № 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 45.

В Рязани на шести улицах отключили холодную воду. Об этом сообщили на сайте Водоканала.

До 17:00 1 сентября холодную воду отключили по адресам:

  • Новоселов, дом № 33 корпус 3;
  • 3-й Аллейный проезд, дома № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 33, 34, 37, 38, 39;
  • 4-й Аллейный проезд, дома № 1, 3, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 30, 32;
  • 5-й Аллейный проезд, дома № 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11/24, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27 корпус 1, 30, 31, 32, 40;
  • Урожайная, дома № 1, 2, 3, 4, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 33, 35, 36, 37, 45.

Также холодная вода отключена до 18:00 по адресу:

  • Березовая, дома № 1А, 1Б, 1 В, 1 Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 1з, 1К, 1 М, 1Н.

В зону отключения попал детский сад № 43.