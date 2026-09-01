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В Рязани 6 человек ответят в суде за многомиллионное мошенничество с кредитами
Следствием установлено, что в 2023—2024 годах обвиняемые в возрасте от 27 до 55 лет участвовали в преступной схеме по хищению денег у кредитных организаций. Злоумышленники предоставляли заведомо ложные и недостоверные сведения. Они использовали пакеты документов, изготовленные неустановленными лицами, которые содержали вымышленные данные о местах работы и зарплатах заемщиков. В частности, некоторые фигуранты представлялись индивидуальными предпринимателями с высокими доходами.

Пятеро мужчин и одна женщина из Рязани и Рязанского округа ответят в суде за многомиллионное мошенничество с кредитами. Об этом 1 сентября сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Следствием установлено, что в 2023—2024 годах обвиняемые в возрасте от 27 до 55 лет участвовали в преступной схеме по хищению денег у кредитных организаций. Злоумышленники предоставляли заведомо ложные и недостоверные сведения. Они использовали пакеты документов, которые содержали вымышленные данные о местах работы и зарплатах. Некоторые фигуранты представлялись ИП с высокими доходами.

Как указано в материалах дела, с помощью подложных документов злоумышленники получали в банках кредиты в размере от 69 тысяч до 10 млн рублей. Общая сумма займов составила 40 млн 293 тысячи рублей. Деньги распределялись между участниками преступной группы в разных долях и тратились на личные нужды.

На первых этапах злоумышленники вносили по 3-4 платежа по ежемесячному графику, а затем прекращали выплаты. Они планировали уйти от кредитных обязательств через процедуру банкротства.

Противоправную деятельность сообщников пресекли сотрудники отдела по борьбе с киберпреступлениями УМВД по региону.

Расследование уголовного дела по части 4 статьи 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере) завершено. Материалы направлены в суд.