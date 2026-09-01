В России вступил в силу закон, запрещающий продажу сигарет на остановках

Согласно документу, розничная торговля такими товарами, а также устройствами для их потребления и кальянами, запрещена на остановках всех видов общественного транспорта как городского, так и пригородного сообщения. Однако существует исключение: если торговая точка является единственным местом продажи табачной продукции в населенном пункте, она может продолжать свою деятельность. После вступления закона в силу продажа табачной продукции в нарушение новых правил может повлечь за собой административную ответственность. Для юридических лиц штрафы по соответствующей статье составляют от 90 до 120 тысяч рублей.

С 1 сентября в России вступил в силу новый закон, который запрещает продажу сигарет, вейпов и другой табачной и никотинсодержащей продукции на остановках общественного транспорта. Об этом пишет РИА Новости.

Согласно документу, розничная торговля такими товарами, а также устройствами для их потребления и кальянами, запрещена на остановках всех видов общественного транспорта как городского, так и пригородного сообщения.

Однако существует исключение: если торговая точка является единственным местом продажи табачной продукции в населенном пункте, она может продолжать свою деятельность. В табачной сети OnSmoke пояснили, что для предпринимателей это означает необходимость заранее проверить статус своей торговой точки и ее соответствие новым требованиям.

После вступления закона в силу продажа табачной продукции в нарушение новых правил может повлечь за собой административную ответственность. Для юридических лиц штрафы по соответствующей статье составляют от 90 до 120 тысяч рублей.