В России с 1 сентября изменились правила техосмотра

С 1 сентября в России изменились правила проведения технического осмотра автомобилей. Нововведения направлены в том числе на борьбу с фальшивыми диагностическими картами и уточняют требования к операторам ТО, пишет «Коммерсантъ». МВД получило возможность самостоятельно и оперативно отключать недобросовестных операторов от Единой автоматизированной информационной системы техосмотра. Раньше для этого требовалось согласование с Российским союзом автостраховщиков.

С 1 сентября в России изменились правила проведения технического осмотра автомобилей. Нововведения направлены в том числе на борьбу с фальшивыми диагностическими картами и уточняют требования к операторам ТО, пишет « Коммерсантъ ».

МВД получило возможность самостоятельно и оперативно отключать недобросовестных операторов от Единой автоматизированной информационной системы техосмотра. Раньше для этого требовалось согласование с Российским союзом автостраховщиков.

Также диагностические карты, оформленные мошенническим способом, смогут аннулировать на основании проверок прокуратуры и решений суда.

Изменились и требования к документам. Если у автовладельца нет свидетельства о регистрации или ПТС, он сможет предъявить расширенную выписку из государственного реестра транспортных средств, полученную через «Госуслуги» или в подразделении ГИБДД.

Операторы техосмотра теперь должны дополнительно проверять государственный регистрационный номер, марку, модель и категорию автомобиля. При несоответствии данных в прохождении ТО откажут.

Отдельные правила установили для такси. Такие автомобили проходят техосмотр раз в год, а машины старше пяти лет — раз в шесть месяцев. Оператор сможет проверить статус автомобиля по базе Минтранса и оформить диагностическую карту на соответствующий срок.

Кроме того, изменились правила использования передвижных диагностических линий. Их разрешили применять только в регионах, где недостаточно стационарных пунктов техосмотра. Операторы также должны заранее согласовывать с властями места и график работы таких линий.