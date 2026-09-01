В России могут изменить правила рекомендаций ИИ-контента

Депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым внесли в палату парламента законопроект, который позволит пользователям запретить рекомендовать им материалы, созданные или существенно измененные с помощью искусственного интеллекта. Авторы инициативы предлагают добавить в настройки рекомендательных систем отдельную возможность отключить ИИ-контент. При этом полностью ограничивать доступ к таким материалам не планируется — пользователи смогут находить и просматривать их самостоятельно.

Депутаты во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым внесли в палату парламента законопроект, который позволит пользователям запретить рекомендовать им материалы, созданные или существенно измененные с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет ТАСС.

Авторы инициативы предлагают добавить в настройки рекомендательных систем отдельную возможность отключить ИИ-контент. При этом полностью ограничивать доступ к таким материалам не планируется — пользователи смогут находить и просматривать их самостоятельно.

По мнению депутатов, новая настройка сделает рекомендации более прозрачными и даст пользователям больше контроля над автоматически формируемой лентой.

Если законопроект примут, изменения вступят в силу 1 сентября 2027 года.