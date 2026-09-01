В Оренбурге под колеса машин бросалась полуголая блондинка

В Оренбурге полиция проводит проверку после появления в соцсетях видео с полураздетой девушкой, которая оказалась на проезжей части и заходила в маршрутный автобус. Об этом сообщает «КП-Оренбург». По предварительным данным, инцидент произошел 28 августа на улицах Театральной и Березка. На опубликованных кадрах девушка в нижнем белье заходит в салон автобуса, после чего пассажиры выводят ее наружу. Затем она снова пытается попасть в автобус.

В Оренбурге полиция проводит проверку после появления в соцсетях видео с полураздетой девушкой, которая оказалась на проезжей части и заходила в маршрутный автобус. Об этом сообщает «КП-Оренбург».

По предварительным данным, инцидент произошел 28 августа на улицах Театральной и Березка. На опубликованных кадрах девушка в нижнем белье заходит в салон автобуса, после чего пассажиры выводят ее наружу. Затем она снова пытается попасть в автобус.

Очевидцы предположили, что странное поведение девушки могло быть связано с употреблением запрещенных веществ. Официального подтверждения этой информации нет.

В полиции сообщили, что изучили опубликованные в интернете видео. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личность девушки.