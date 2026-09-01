В небе над Россией сбили 516 БПЛА за ночь

Об этом сообщили в Минобороны страны. В ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 516 украинских беспилотников. ПВО работало над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.

В небе над Россией сбили 516 БПЛА за ночь. Об этом сообщили в Минобороны страны.

В ведомстве уточнили, что в течение прошедшей ночи перехвачены и уничтожены 516 украинских беспилотников.

ПВО работало над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваторией Черного моря.