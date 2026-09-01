В Москве курьер на электровелосипеде пострадал в ДТП
На улице Булатниковской на юге Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электровелосипеда. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы. По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте налево столкнулся с электровелосипедом, которым управлял мужчина 2001 года рождения. В результате аварии курьер получил травмы. Его госпитализировали.
На улице Булатниковской на юге Москвы произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электровелосипеда. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.
По предварительным данным, водитель автомобиля при повороте налево столкнулся с электровелосипедом, которым управлял мужчина 2001 года рождения.
В результате аварии курьер получил травмы. Его госпитализировали.
Прокуратура Южного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП и ход процессуальной проверки.
Фото: соцсети, столичная прокуратура.