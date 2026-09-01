В Кораблине открыли школу № 1 после капремонта

В Кораблине 1 сентября ученики и педагоги школы № 1 встретили День знаний в обновленном здании. После капитального ремонта учебное заведение вновь открыло двери для школьников. Об этом пишет ИД «Пресса». В школе обновили классы, столовую и оборудование. На торжественной линейке собрались ученики, педагоги, родители, выпускники школы и представители властей. Учебному заведению уже 147 лет. В этом году здесь будут учиться 200 детей, в том числе 13 первоклассников.

В Кораблине 1 сентября ученики и педагоги школы № 1 встретили День знаний в обновленном здании. После капитального ремонта учебное заведение вновь открыло двери для школьников. Об этом пишет ИД «Пресса».

В школе обновили классы, столовую и оборудование.

На торжественной линейке собрались ученики, педагоги, родители, выпускники школы и представители властей. Учебному заведению уже 147 лет. В этом году здесь будут учиться 200 детей, в том числе 13 первоклассников.

Всего в школах Кораблинского округа в этом учебном году первый звонок прозвучал для 1620 учеников, включая 104 первоклассника.

Глава Кораблинского округа Нина Объедкова отметила, что после ремонта школа стала светлее и современнее, при этом сохранила сложившийся педагогический коллектив и атмосферу учебного заведения.