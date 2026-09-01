В Госдуме заявили, что ожидают падения ставок по ипотеке на вторичные квартиры

По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, в 2027 году ставки по ипотеке на вторичное жилье могут снизиться до 15-16%. «Сам вторичный рынок очень неоднороден: цена и возможность получить скидку зависят не только от общей ситуации, но и от состояния и расположения квартиры, ее востребованности и того, насколько быстро собственнику необходимо провести сделку», — сказал депутат.

В Госдуме заявили, что ожидают падения ставок по ипотеке на вторичные квартиры. Об этом пишет «Газета. ру».

По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Аксененко, в 2027 году ставки по ипотеке на вторичное жилье могут снизиться до 15-16%.

«Сам вторичный рынок очень неоднороден: цена и возможность получить скидку зависят не только от общей ситуации, но и от состояния и расположения квартиры, ее востребованности и того, насколько быстро собственнику необходимо провести сделку», — сказал депутат.