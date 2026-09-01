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В Госдуме назвали ключевое условие для участия России в Олимпиаде 2028 года
Член комитета Госдумы по спорту и физической культуре Сергей Неверов заявил о реальных перспективах возвращения сборной России к участию в Олимпийских играх 2028 года. Об этом пишет «Абзац». Он подчеркнул, что российские представители настаивают на праве спортсменов использовать национальный флаг и гимн, что является важнейшим условием для полноценного участия. По словам Неверова, многие решения, принятые ранее в отношении российских спортсменов, были политизированы, и теперь на международной арене понимают, что отсутствие российских атлетов снижает уровень конкуренции и развития спорта. Депутат выразил надежду, что сборная России будет допущена ко всем видам соревнований.

Член комитета Госдумы по спорту и физической культуре Сергей Неверов заявил о реальных перспективах возвращения сборной России к участию в Олимпийских играх 2028 года. Об этом пишет «Абзац».

Он подчеркнул, что российские представители настаивают на праве спортсменов использовать национальный флаг и гимн, что, как отмечается, является важнейшим условием для полноценного участия.

По словам Неверова, многие решения, принятые ранее в отношении российских спортсменов, были политизированы, и теперь на международной арене понимают, что отсутствие российских атлетов снижает уровень конкуренции и развития спорта. Депутат выразил надежду, что сборная России будет допущена ко всем видам соревнований.

Неверов также отметил, что другие страны проявляют интерес к участию в соревнованиях, организуемых Россией, однако некоторые государства, такие как Прибалтика и Украина, продолжают выступать против возвращения российских спортсменов. Тем не менее, большинство стран признают достижения российских атлетов и понимают, что без них теряется зрелищность и результаты соревнований.