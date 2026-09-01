В Белгороде при ракетной атаке погиб 16-летний подросток

В Белгороде 16-летний подросток погиб при атаке на склад маркетплейса Ozon 30 августа. Об этом сообщают «Осторожно, новости» и «Абзац» со ссылкой на родственников погибшего. По данным изданий, юноша учился в девятом классе специальной школы и во время летних каникул подрабатывал на складе. В день атаки он вышел на смену вместе с двумя одноклассниками — они выжили, но получили травмы. Подросток был старшим из девяти детей в семье. Родственники рассказали, что он занимался баскетболом в Центре адаптивных видов спорта и помогал родителям с младшими братьями и сестрами. Прощание с юношей запланировали на 1 сентября. Его похоронят на Юго-западном кладбище Белгорода.

В Белгороде 16-летний подросток погиб при атаке на склад маркетплейса Ozon 30 августа. Об этом сообщают «Осторожно, новости» и «Абзац» со ссылкой на родственников погибшего.

По данным изданий, юноша учился в девятом классе специальной школы и во время летних каникул подрабатывал на складе. В день атаки он вышел на смену вместе с двумя одноклассниками — они выжили, но получили травмы.

Подросток был старшим из девяти детей в семье. Родственники рассказали, что он занимался баскетболом в Центре адаптивных видов спорта и помогал родителям с младшими братьями и сестрами.

Прощание с юношей запланировали на 1 сентября. Его похоронят на Юго-западном кладбище Белгорода.

Обстоятельства произошедшего уточняются.