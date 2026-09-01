Умер актер из фильма «В бой идут одни «старики» Леонид Марченко

Советский и украинский актер Леонид Марченко умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил Киевский академический театр юного зрителя на Липках. Более 60 лет профессиональной жизни Марченко были связаны с этим театром. За свою карьеру он сыграл около 50 ролей в спектаклях «Недоросль», «Сказка о царе Горохе», «Пеппи Длинныйчулок», «Вишневый сад» и других постановках. Широкую известность в кино актер получил благодаря роли Савчука в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни «старики».

Советский и украинский актер Леонид Марченко умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил Киевский академический театр юного зрителя на Липках.

Более 60 лет профессиональной жизни Марченко были связаны с этим театром. За свою карьеру он сыграл около 50 ролей в спектаклях «Недоросль», «Сказка о царе Горохе», «Пеппи Длинныйчулок», «Вишневый сад» и других постановках.

Широкую известность в кино актер получил благодаря роли Савчука в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни «старики». Также он снялся в картинах «Аты-баты, шли солдаты… «, «Как закалялась сталь», «Морская чайка», «Лесная песня», «Старая крепость», «Юркины рассветы» и других.

В театре отметили, что Марченко был частью его истории и посвятил сцене более шести десятилетий.

Прощание с актером состоится 2 сентября в Театре юного зрителя на Липках в Киеве.

Фото: Киевская киностудия им. А. П. Довженко.