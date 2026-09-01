Светлана Рогачикова-Леженкина возглавила Рязанский колледж культуры

Светлана Рогачикова-Леженкина назначена директором Рязанского колледжа культуры в Шацке. Светлана Рогачикова-Леженкина работает в колледже с 1996 года. Она пришла туда преподавателем хореографических дисциплин, а спустя почти 30 лет возглавила учебное заведение.

Светлана Рогачикова-Леженкина назначена директором Рязанского колледжа культуры в Шацке. Об этом сообщили в пресс-службе учебного заведения.

Светлана Рогачикова-Леженкина работает в колледже с 1996 года. Она пришла туда преподавателем хореографических дисциплин, а спустя почти 30 лет возглавила учебное заведение.

Много лет Светлана Рогачикова-Леженкина руководит театром танца «Огни». Его воспитанники становились победителями и лауреатами международных, всероссийских и межрегиональных конкурсов.

Кроме того, она руководит направлением «Хореография» в региональном проекте «АРТ веретено». Светлане Рогачиковой-Леженкиной также присвоено звание «Заслуженный работник культуры и искусства Рязанской области».

Фото: Рязанский колледж культуры.