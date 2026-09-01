Столкновение мотоцикла с автомобилем в Рязани попало на видео

Отмечается, что ДТП произошло 30 августа на проезде Шабулина. Судя по кадрам, мотоциклист въехал в автомобиль, который разворачивался на светофоре. Информации о состоянии водителя двухколесного транспортного средства нет. Официальная информация уточняется.