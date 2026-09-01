Стало известно, что осенью у первоклассников будет по три урока в день

В сентябре и октябре первоклассники в России будут учиться не более трех уроков в день. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения РФ. «В День знаний за школьные парты сядут 1,5 миллиона первоклассников. В сентябре — октябре они будут учиться по три урока в день, дополнительным четвертым уроком один раз в неделю допускается физкультура», — говорится в сообщении. В пресс-службе также уточнили, что с ноября по декабрь количество уроков увеличится до четырех, и физкультура будет проводиться как пятый урок один раз в неделю. Максимальная учебная нагрузка для первоклассников составит 21 академический час при пятидневной учебной неделе.