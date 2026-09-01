Сбер поздравил Рязань с Днем города

В честь 931-летия Рязани команда Рязанского отделения Сбера организовала в Нижнем парке интерактивную зону, которая завоевала популярность у горожан. Дети посещали творческие мастер-классы, а взрослые принимали участие в викторине, посвящённой 185-летию Сбербанка. СберКот — главный пушистый символ банка, радовал посетителей улыбками и сувенирами, а фотозона привлекала семьи, желающие сделать яркие снимки.

Сбер поздравил Рязань с Днем города. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Сбербанк».

В честь 931-летия Рязани команда Рязанского отделения Сбера организовала в Нижнем парке интерактивную зону, которая завоевала популярность у горожан. Дети посещали творческие мастер-классы, а взрослые принимали участие в викторине, посвящённой 185-летию Сбербанка. СберКот — главный пушистый символ банка, радовал посетителей улыбками и сувенирами, а фотозона привлекала семьи, желающие сделать яркие снимки.

«Рязань по праву считается одним из древнейших городов России с богатейшей историей и самобытными традициями. Отрадно видеть, как год от года она преображается, становясь все более комфортной и красивой, при этом бережно сохраняя свою архитектуру и культурный код. Мы рады, что смогли стать частью этого атмосферного праздника. Желаю Рязани роста и процветания, а ее руководителям — смелых решений и реализации самых амбициозных замыслов», — отметила Ирина Амирова, управляющий Рязанским отделением Среднерусского банка Сбербанка.

«Я обожаю городские мероприятия, особенно ко Дню города. В этом году была приятно удивлена, что Сбер, клиентом которого я являюсь уже много лет, развернул такую интересную площадку в Нижнем парке. Волонтеры увлекательно рассказывали об истории банка и юбилейной концепции, а фотозона была так популярна, что для классного кадра пришлось постоять в очереди. Хочется поблагодарить организаторов и пожелать больше таких ярких интеграций!», — поделилась жительница Рязани Ксения Бормотова.

Фото предоставлено Пресс-службой ПАО Сбербанк.