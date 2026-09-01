Рязанцы сообщили, что нашли в круассане из пекарни металлическую стружку

Отмечается, что круассан купили в пекарне на улице Перспективной в Рыбном. «Муж чуть не подавился! Насколько мне известно, это уже не в первый раз, когда кому-то что-то попадается там в выпечке, как такое вообще возможно!?» — задалась вопросом автор поста.

Рязанцы сообщили, что нашли в круассане из пекарни металлическую стружку. Пост об этом опубликован в соцсетях 1 сентября.

Отмечается, что круассан купили в пекарне на улице Перспективной в Рыбном.

«Муж чуть не подавился! Насколько мне известно, это уже не в первый раз, когда кому-то что-то попадается там в выпечке, как такое вообще возможно!?» — задалась вопросом автор поста.