Рязанцы назвали размер достойной пенсии

Согласно данным опроса, рязанцы сейчас считают достойной пенсию в размере 54 000 рублей. Отмечается, что в марте 2026 года горожане называли сумму 50 500 рублей, в октябре прошлого года — 47 600 рублей, а в феврале 2025-го — 47 700 рублей.