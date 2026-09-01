Россияне назвали школьные предметы, которые оказались полезнее всего в жизни

По данным исследования сервиса Работа.ру, 64% россиян считают, что из школьных предметов русский язык наиболее полезен в жизни. На втором месте оказалась математика, а на третьем — иностранный язык. Также в пятерку рейтинга вошли физика и литература. Россияне отметили, что в школьной программе не хватает основ финансовой, медицинской и юридической грамотности, а также уроков коммуникации и общения.

Россияне назвали школьные предметы, которые оказались полезнее всего в жизни. Об этом пишет" Газета.Ru ".

По данным исследования сервиса Работа.ру, 64% россиян считают, что из школьных предметов русский язык наиболее полезен в жизни. На втором месте оказалась математика, а на третьем — иностранный язык. Также в пятерку рейтинга вошли физика и литература.

Россияне отметили, что в школьной программе не хватает основ финансовой, медицинской и юридической грамотности, а также уроков коммуникации и общения.