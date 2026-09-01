Россиянам для въезда в Казахстан потребуется электронное разрешение
Отмечается, что поправки в закон о миграции вступили в силу 25 августа. Платформа до 1 ноября работает в пилотном режиме: отсутствие разрешения пока не будет основанием для отказа во въезде. Оно станет обязательным поэтапно: с 1 ноября — для пассажиров международных авиарейсов; с 15 ноября — для въезжающих на автомобилях через границы со странами вне ЕАЭС; с 30 ноября — для автомобильных пунктов пропуска на границах со странами ЕАЭС; с 15 декабря — для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты.
Гражданам стран, у которых действует безвизовый режим с Казахстаном, нужно будет оформлять электронное разрешение на въезд в республику. Это правило касается и россиян. Соответствующую информацию
Отмечается, что поправки в закон о миграции вступили в силу 25 августа. Платформа до 1 ноября работает в пилотном режиме: отсутствие разрешения пока не будет основанием для отказа во въезде.
Оно станет обязательным поэтапно:
- с 1 ноября — для пассажиров международных авиарейсов;
- с 15 ноября — для въезжающих на автомобилях через границы со странами вне ЕАЭС;
- с 30 ноября — для автомобильных пунктов пропуска на границах со странами ЕАЭС;
- с 15 декабря — для пассажиров поездов и прибывающих через морские порты.
Срок действия разрешения — 180 дней, оно позволит совершать несколько поездок.