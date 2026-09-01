Россиян предупредили о мошенничестве с соцвыплатами к 1 сентября

Мошенники начали использовать схему с фальшивыми социальными выплатами к новому учебному году. Родителям могут отправить сообщение якобы от знакомого или представителя Социального фонда России о доступной выплате. В сообщении содержится ссылка на поддельный сайт, который внешне похож на «Госуслуги». На таком сайте пользователей просят ввести логин и пароль, а затем код из СМС. Получив эти данные, мошенники могут получить доступ к настоящему аккаунту на «Госуслугах» или банковскому приложению.

Мошенники начали использовать схему с фальшивыми социальными выплатами к новому учебному году. Об этом рассказал RT кандидат технических наук, доцент РТУ МИРЭА Алексей Двилянский.

Родителям могут отправить сообщение якобы от знакомого или представителя Социального фонда России о доступной выплате. В сообщении содержится ссылка на поддельный сайт, который внешне похож на «Госуслуги».

На таком сайте пользователей просят ввести логин и пароль, а затем код из СМС. Получив эти данные, мошенники могут получить доступ к настоящему аккаунту на «Госуслугах» или банковскому приложению.

Эксперт отметил, что вместо обещанной выплаты человек может лишиться собственных денег.

Настоящие государственные выплаты не требуют перехода по ссылкам из сообщений и не предполагают передачу данных банковской карты или кодов из СМС. Проверять информацию о пособиях следует на официальном сайте Социального фонда или через «Госуслуги», открыв портал самостоятельно.