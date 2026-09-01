Россия ночью ударила по предприятиям ВПК и ТЭК в Киеве и области

Массированный удар нанесен высокоточным оружием и ударными БПЛА большой дальности. В результате поражены: предприятия военно-промышленного и топливно-энергетического комплексов в Киеве и Киевской области, задействованные в производстве ракетных, беспилотных систем, комплектующих к ним и обеспечении топливом ВСУ; объекты инфраструктуры в Одессе, Одесской области, портах Одесса и Черноморск, используемые для хранения военных грузов, горюче-смазочных материалов и обеспечивающие функционирование портов Украины.