Российские войска освободили два населенных пункта в Запорожской области
ВС РФ взяли под контроль Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области. Кроме того, за сутки средства ПВО РФ уничтожили 13 авиабомб и 1 050 украинских БПЛА. Также российская армия поразила логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. По данным Минобороны, Украина в результате действий российских группировок войск потеряла порядка 1 325 военных за сутки.
Российские войска освободили два населенных пункта в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны 1 сентября.
ВС РФ взяли под контроль Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области.
Кроме того, за сутки средства ПВО РФ уничтожили 13 авиабомб и 1 050 украинских БПЛА.
Также российская армия поразила логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ.
По данным Минобороны, Украина в результате действий российских группировок войск потеряла порядка 1 325 военных за сутки.