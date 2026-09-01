Российские войска освободили два населенных пункта в Запорожской области

ВС РФ взяли под контроль Новопавловку и Червоную Криницу в Запорожской области. Кроме того, за сутки средства ПВО РФ уничтожили 13 авиабомб и 1 050 украинских БПЛА. Также российская армия поразила логистические центры, объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ. По данным Минобороны, Украина в результате действий российских группировок войск потеряла порядка 1 325 военных за сутки.