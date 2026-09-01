Появились подробности ДТП с лосем в Рязанской области

ДТП произошло 31 августа, примерно в 20:20, на 217-м километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов». По предварительной информации полицейских, 41-летний житель Касимова, управляя автомобилем «Джак», сбил дикое животное, после чего съехал в кювет. Водитель получил травмы. Пострадавшему оказана медпомощь. Отмечается, что проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.