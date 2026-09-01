Под Рязанью ремонтируют автодорогу, соединяющую село Ласково и деревню Деулино

В Рязанском округе идёт ремонт автодороги, которая соединяет село Ласково и деревню Деулино. Протяжённость участка — 11,2 км. Отмечается, что трасса имеет большое значение для жителей и гостей региона, так как по ней можно добраться до природных достопримечательностей — озёр и других памятников природы в окрестностях Деулино. Также дорога обеспечивает доступ к храму Рождества Пресвятой Богородицы и Мещерскому парку. На объекте специалисты ведут укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и устройство остановочных площадок. Ход работ контролируют профильные ведомства. Проект рассчитан на два года. Завершить все запланированные мероприятия планируют осенью следующего года.

Под Рязанью ремонтируют автодорогу, соединяющую село Ласково и деревню Деулино. Об этом сообщает региональный минтранс.

В Рязанском округе идёт ремонт автодороги, которая соединяет село Ласково и деревню Деулино. Протяжённость участка — 11,2 км.

Отмечается, что трасса имеет большое значение для жителей и гостей региона, так как по ней можно добраться до природных достопримечательностей — озёр и других памятников природы в окрестностях Деулино. Также дорога обеспечивает доступ к храму Рождества Пресвятой Богородицы и Мещерскому парку.

На объекте специалисты ведут укладку нижнего слоя асфальтобетонного покрытия и устройство остановочных площадок. Ход работ контролируют профильные ведомства.

Проект рассчитан на два года. Завершить все запланированные мероприятия планируют осенью следующего года.