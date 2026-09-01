Павел Малков: развиваем сеть женских консультаций и оснащаем их современным оборудованием

Губернатор напомнил, что в регионе проводится системная работа по повышению качества медицинской помощи женщинам. «Это одно из направлений, которое мы донастраиваем и развиваем. Раньше в районных центрах были только женские кабинеты. Сейчас развиваем сеть полноценных женских консультаций, оснащаем их современным оборудованием, специалистов подобрали. Очень важная работа, ее ведем по национальному проекту „Семья“. Уже запущены четыре новые женские консультации в Рыбновском, Михайловском, Пронском округах и Шиловском районе», — сказал Павел Малков.

Развиваем сеть женских консультаций и оснащаем их современным оборудованием. Губернатор Павел Малков сказал об этом на заседании Правительства Рязанской области, в ходе которого обсуждался ряд актуальных вопросов развития региона. В том числе шла речь о сфере здравоохранения и работе в рамках национального проекта «Семья».

Губернатор напомнил, что в регионе проводится системная работа по повышению качества медицинской помощи женщинам. «Это одно из направлений, которое мы донастраиваем и развиваем. Раньше в районных центрах были только женские кабинеты. Сейчас развиваем сеть полноценных женских консультаций, оснащаем их современным оборудованием, специалистов подобрали. Очень важная работа, ее ведем по национальному проекту „Семья“. Уже запущены четыре новые женские консультации в Рыбновском, Михайловском, Пронском округах и Шиловском районе», — сказал Павел Малков.

О проводимой в этом направлении работе доложил заместитель Председателя Правительства Рязанской области — министр здравоохранения Александр Пшенников. Он отметил, что по количеству созданных консультаций Рязанский регион выполняет план с опережением. В прошлом году заработали четыре таких учреждения, к концу этого года намечено открыть женскую консультацию в Ряжске, в январе следующего года — в г. Спас-Клепики. В целом для их оснащения будет закуплено 350 единиц медоборудования, порядка 290 единиц уже получено. Территории рядом с учреждениями благоустроят. В каждой консультации будут работать два врача и два специалиста со средним медицинским образованием.