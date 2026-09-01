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Нефтяники поздравили школьников и студентов с началом учебного года
Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») посетили торжественные линейки в четырёх образовательных учреждениях Рязанской области.

Сотрудники Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в НК «Роснефть») посетили торжественные линейки в четырёх образовательных учреждениях Рязанской области — школе № 43, Рязанском колледже электроники (РКЭ), Рязанском государственном радиотехническом университете (РГРТУ) и Касимовском нефтегазовом колледже (КНГК), чтобы поздравить учащихся и преподавателей с Днём знаний. Нефтяники вручили памятные подарки от трудового коллектива и пожелали школьникам и студентам успехов, новых знаний и профессиональных открытий.

В новом учебном году Рязанская НПК открыла одиннадцатый «Роснефть-класс» для десятиклассников и второй девятый «Роснефть-класс» в школе № 43, а также три профильные группы в РКЭ, две — в КНГК. В РГРТУ стартовала пятнадцатая очная группа бакалавров по направлению «Химическая технология», куда поступили 30 человек, включая трёх студентов по целевому набору, двое из которых — выпускники «Роснефть-класса».

Подготовку кадров нефтяники ведут в рамках корпоративной системы непрерывного образования «школа-колледж/вуз-предприятие» и Федерального проекта «Профессионалист». Специалисты предприятия контролируют обучение, формируя у молодёжи представление о профессиях нефтегазовой отрасли, деятельности компании и её ценностях. Учащиеся участвуют в экскурсиях по заводу, корпоративных мероприятиях, а студенты проходят все виды практики — ознакомительную, производственную и преддипломную. «Нефтяники сопровождают студентов при подготовке выпускных квалификационных работ — помогают с выбором темы, консультируют на всех этапах», — рассказали в компании.

Ко Дню знаний предприятие также выделило средства на подарочные комплекты для детей сотрудников, поступивших в первый класс. Стоимость одного комплекта — до 7 000 рублей. Кроме того, родителям школьников начальных классов (1-4 классы) 1 сентября был предоставлен дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с Коллективным договором.

Справка: Рязанская нефтеперерабатывающая компания выпускает автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и другие нефтепродукты.