Минимальная продуктовая корзина подорожала на 8,5% с начала года

С начала года минимальная месячная продуктовая корзина в России подорожала на 8,5% и составила 8 159 рублей. Об этом сообщил зампред правления «Руспродсоюза» Леонов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ). По его словам, наибольшая стоимость продуктов зафиксирована на Чукотке, где корзина стоит 21 085,9 рублей, в то время как в Мордовии она самая низкая — 6 591,1 рублей.

С начала года минимальная месячная продуктовая корзина в России подорожала на 8,5% и составила 8 159 рублей. Об этом сообщил зампред правления «Руспродсоюза» Леонов в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, наибольшая стоимость продуктов зафиксирована на Чукотке, где корзина стоит 21 085,9 рублей, в то время как в Мордовии она самая низкая — 6 591,1 рублей.