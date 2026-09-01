Матвиенко озвучила условия начала мирных переговоров с Украиной

«Россия согласна на проведение мирных переговоров на условиях, что это будет надежный мирный план, что никогда больше ничего подобного со стороны Украины не повторится», — указала Матвиенко. Она добавила, что мирный процесс должен предполагать, что Киев никогда не будет анти-Россией и не станет использоваться Западом как «таран» для геополитического поражения РФ. Также Матвиенко уточнила, что цели СВО были заявлены заранее, и они не меняются.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко озвучила условия начала мирных переговоров с Украиной. Об этом 1 сентября сообщило ТАСС.

«Россия согласна на проведение мирных переговоров на условиях, что это будет надежный мирный план, что никогда больше ничего подобного со стороны Украины не повторится», — указала Матвиенко.

Она добавила, что мирный процесс должен предполагать, что Киев никогда не будет анти-Россией и не станет использоваться Западом как «таран» для геополитического поражения РФ.

Также Матвиенко уточнила, что цели СВО были заявлены заранее, и они не меняются.