«Известия»: ЕС готовится спонсировать конфликт на Украине и после 2028 года

Брюссель продолжает делать ставку на долгосрочную интеграцию украинского военно-промышленного комплекса в европейскую оборонную промышленность. Об этом сообщили на сайте «Известия». В Еврокомиссии рассказали, что Европейский Союз намерен и далее сближать оборонные отрасли и расширять совместные проекты с Украиной. В настоящее время стороны работают над унификацией стандартов, развитием совместного производства и формированием поддержки Киева на период после 2028 года. В Министерстве иностранных дел России рассматривают такие планы как попытку затянуть конфликт. Тем не менее, после недавнего визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, в Киеве вновь заговорили о возможных контактах уже в сентябре.

Брюссель продолжает делать ставку на долгосрочную интеграцию украинского военно-промышленного комплекса в европейскую оборонную промышленность. Об этом сообщили на сайте «Известия».

В Еврокомиссии рассказали, что Европейский Союз намерен и далее сближать оборонные отрасли и расширять совместные проекты с Украиной. В настоящее время стороны работают над унификацией стандартов, развитием совместного производства и формированием поддержки Киева на период после 2028 года.

В Министерстве иностранных дел России рассматривают такие планы как попытку затянуть конфликт. Тем не менее, после недавнего визита директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву, в Киеве вновь заговорили о возможных контактах уже в сентябре.