Губернатор похвалил чиновников за организацию Дня города в Рязани

Губернатор Павел Малков похвалил чиновников и правоохранителей за организацию Дня города в Рязани. Это произошло на заседании правительства 1 сентября. «Хороший получился праздник. Много разных, интересных площадок было. Каждый точно мог себе найти по и интересам, и по душе — дети и взрослые. Хочу сказать, что неплохо выглядели по благоустройству и уборке. Городских властям хочу сказать спасибо за организацию. И, конечно, отдельная благодарность всем правоохранителям. Везде обеспечили безопасность людей и порядок на должном уровне. В целом получилось хорошо. Коллеги, всем спасибо», — отметил Павел Малков.