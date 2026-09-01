Государству вернут незаконно присвоенную часть берега Плетенки в Рязани

Установлено, что гражданину принадлежит поставленный на кадастровый учет земельный участок в Рязани, в состав которого незаконно включена часть береговой полосы реки Плетенка. Природоохранный прокурор обратился в Московский районный суд. В итоге требования удовлетворены, принято решение вернуть береговую полосу реки в собственность государства. Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры.