Госдума предложила создать единый сервис для проверки наличия льготных лекарств

Депутаты Госдумы предложили создать единый федеральный сервис для отображения наличия льготных лекарств. Об этом пишет РИА Новости. В документе предлагается использовать базу ЕГИСЗ и портал «Госуслуги», включая личный кабинет пациента «Мое здоровье». После авторизации граждане смогут видеть действующие электронные льготные рецепты, пункты отпуска с доступным остатком, актуальность сведений, адреса и режимы работы аптек, а также статус отсроченного обслуживания. В случае наличия данных о поставках, планируется отображать ожидаемую дату поступления и предусмотреть автоматические уведомления. Депутаты также подчеркнули важность разграничения коммерческих и льготных остатков, а также федеральных и региональных программ.

Депутаты Госдумы предложили создать единый федеральный сервис для отображения наличия льготных лекарств. Об этом пишет РИА Новости.

В документе предлагается использовать базу ЕГИСЗ и портал «Госуслуги», включая личный кабинет пациента «Мое здоровье».

После авторизации граждане смогут видеть действующие электронные льготные рецепты, пункты отпуска с доступным остатком, актуальность сведений, адреса и режимы работы аптек, а также статус отсроченного обслуживания. В случае наличия данных о поставках, планируется отображать ожидаемую дату поступления и предусмотреть автоматические уведомления.

Депутаты также подчеркнули важность разграничения коммерческих и льготных остатков, а также федеральных и региональных программ. Авторы инициативы уверены, что реализация сервиса поможет гражданам заранее определять, где можно получить назначенные препараты, сократит обращения в аптеки и сделает процесс обслуживания более прозрачным.