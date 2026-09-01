Экс-глава Марий Эл досидит срок в колонии-поселении под Рязанью

Бывший руководитель Марий Эл Леонид Маркелов, осужденный на 13 лет строгого режима за получение взяток, сменил место отбывания наказания. Об этом сообщает МК.
Отсидев пять лет, в мае 2026 года он добился смягчения приговора: Скопинский райсуд заменил оставшиеся четыре года, один месяц и 23 дня на принудительные работы. Теперь Маркелов находится в колонии-поселении в Рязанской области.
Условия в учреждении отличаются от строгого режима: осужденные проживают в общежитиях без колючей проволоки и конвоя, носят гражданскую одежду и могут арендовать жилье при хорошем поведении. Свидания и передачи не лимитированы, из документов изъят лишь паспорт.
По словам правозащитников, Маркелов продолжает писать стихи, которыми ранее охотно делился с посетителями в камере. Его перевод на фактически свободное проживание вызвал неоднозначную реакцию в обществе, однако действующее законодательство позволяет такую замену неотбытой части срока.
Фото: ТАСС.