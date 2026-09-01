Экс-глава Марий Эл досидит срок в колонии-поселении под Рязанью

Бывший руководитель Марий Эл Леонид Маркелов, осужденный на 13 лет за взятки, сменил место отбывания наказания. После пяти лет в строгом режиме суд заменил оставшиеся четыре года на принудительные работы, и теперь он находится в колонии-поселении в Рязанской области. Условия там мягче: осужденные живут в общежитиях без охраны, носят гражданскую одежду и могут арендовать жилье при хорошем поведении. Свидания не ограничены, из документов изъят лишь паспорт. По словам правозащитников, Маркелов продолжает писать стихи. Его перевод на более легкие условия вызвал неоднозначную реакцию, но закон позволяет такую замену.

Бывший руководитель Марий Эл Леонид Маркелов, осужденный на 13 лет строгого режима за получение взяток, сменил место отбывания наказания. Об этом сообщает МК.

Отсидев пять лет, в мае 2026 года он добился смягчения приговора: Скопинский райсуд заменил оставшиеся четыре года, один месяц и 23 дня на принудительные работы. Теперь Маркелов находится в колонии-поселении в Рязанской области.

Условия в учреждении отличаются от строгого режима: осужденные проживают в общежитиях без колючей проволоки и конвоя, носят гражданскую одежду и могут арендовать жилье при хорошем поведении. Свидания и передачи не лимитированы, из документов изъят лишь паспорт.

По словам правозащитников, Маркелов продолжает писать стихи, которыми ранее охотно делился с посетителями в камере. Его перевод на фактически свободное проживание вызвал неоднозначную реакцию в обществе, однако действующее законодательство позволяет такую замену неотбытой части срока.

Фото: ТАСС.