Джон Тернус стал новым генеральным директором Apple

Джон Тернус официально вступил в должность генерального директора Apple и вошел в совет директоров компании. Он сменил Тима Кука, который руководил корпорацией с 2011 года и теперь стал исполнительным председателем совета директоров. Тернусу 51 год. До назначения он занимал должность старшего вице-президента Apple. СМИ ранее называли его одним из главных претендентов на пост преемника Кука.

Джон Тернус официально вступил в должность генерального директора Apple и вошел в совет директоров компании. Он сменил Тима Кука, который руководил корпорацией с 2011 года и теперь стал исполнительным председателем совета директоров, пишут СМИ.

Кук продолжит участвовать в работе Apple, в частности заниматься взаимодействием с политиками и государственными органами разных стран.

Тернусу 51 год. До назначения он занимал должность старшего вице-президента Apple. СМИ ранее называли его одним из главных претендентов на пост преемника Кука.

Новый глава Apple окончил Университет Пенсильвании в 1997 году по специальности «машиностроение». В 2001 году он присоединился к Apple и прошел путь от инженера до руководителя разработки ключевых устройств компании.

Тернус начинал работу с направления дисплеев и iMac, а в 2013 году возглавил аппаратную инженерию Apple.

Фото: Reuters / David Swanson.